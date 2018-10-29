Поклонская рассказала, чем займется ее муж после «некрасивого увольнения»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает», – сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что совместно работает с мужем над проектами, поскольку у него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы.

«У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», – уточнила она.

Ранее пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов говорил, что Соловьев уволился по собственному желанию.



Поклонская и Соловьев отпраздновали свадьбу 11 августа в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. Там же они провели медовый месяц.