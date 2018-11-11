Порошенко рассказал, о чем разговаривал с Макроном и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном обсуждалась необходимость возобновления процесса обмена пленных в Донбассе.

Темой разговора Порошенко, Меркель и Макрона также стали выборы в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

«У нас прошла трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, где мы обсудили все вопросы нашего сотрудничества. Была провозглашена твердая позиция об осуждении выборов и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Порошенко по итогам переговоров, передает ТАСС.

По его словам, в ходе беседы было объявлено, что это «брутальное нарушение» Россией обязательств в рамках минских договоренностей.

Ранее Порошенко заявил о намерении вынести вопрос законности проведения выборов в Донбассе на обсуждение Совбеза ООН, Постоянного совета ОБСЕ, Совета министров ЕС по иностранным делам, Комитета министров Совета Европы, а также «Большой семерки».