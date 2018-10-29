Порошенко захотел обсудить проведение выборов в Донбассе в СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении вынести вопрос законности проведения выборов в Донбассе на обсуждение Совбеза ООН, Постоянного совета ОБСЕ, Совета министров ЕС по иностранным делам, Комитета министров Совета Европы, а также «Большой семерки».

По словам Порошенко, он поручил поднять вопрос «незаконности» выборов в Донбассе на заседании Постоянного совета ОБСЕ, в Совбезе ООН, Совете министров ЕС по иностранным делам и на ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС.

При этом президент Украины считает, что предстоящие в Донбассе выборы «не будут признаны никем», так как «не попадают под стандарты украинского законодательства».

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран «Большой семерки», и реакции наших партнеров по Европейскому союзу, партнеров из США, Канады и всего мира», – заявил Порошенко.

Ранее Киев пригрозил уголовной ответственностью организаторам выборов в Донбассе, запланированных на 11 ноября. В Кремле неоднократно заявляли, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.