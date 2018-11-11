Российские хоккеисты проиграли в последнем матче Кубка Карьяла

Хоккеисты сборной России после двух побед на этапе Евротура в Финляндии – Кубке Карьяла – уступили команде Чехии в третьем туре турнира со счетом 2:5.

Чешская команда одержала волевую победу, проигрывая после первого периода 1:2. Второй и третий периоды завершились с одинаковым счетом 2:0, передает РИА «Новости».

У россиян отличились Кирилл Капризов (3 минута) и Алексей Василевский (17). У чехов три шайбы забросил Доминик Кубалик (22, 34, 60-я минуты), а также Михал Ржепик (12) и Радован Павлик (59).

В первом туре Кубка Карьяла сборная России победила команду Финляндии (3:0), во втором – сборную Швеции 4:1. Благодаря двум победам россияне досрочно стали победителями турнира.