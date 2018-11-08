Сборная России по хоккею стартовала с победы над финнами на Кубке Карьяла

Российская сборная по хоккею одержала победу над командой Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла – первого в сезоне этапа Евротура.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:0, передает ТАСС.

Шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я минута), Никита Нестеров (12) и Андрей Педан (35). Последний впервые был вызван в российскую сборную.

Следующий матч состоится 10 ноября. Россия выступит против команды Швеции. Турнир завершится 11 ноября.