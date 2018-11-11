Трамп решил наградить Элвиса Пресли

Президент США Дональд Трамп принял решение посмертно наградить высшей американской наградой для гражданских лиц «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли – Президентской медалью Свободы, сообщает Белый дом.

«Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей», – приводит ТАСС текст сообщения.

Подчеркивается, что Элвис Пресли остается «вечной иконой» через 40 лет после смерти.

Церемония награждения состоится 16 ноября.

Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Он умер в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.