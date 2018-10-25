Нурмагомедов встретился с находящимся в международном розыске человеком

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился в ОАЭ с бывшим спортсменом и политиком Сагидом Муртазалиевым, который находится в международном розыске.

Фотографию с Нурмагомедовым Муртазалиев выложил в своем Instagram три дня назад. Геолокация указывает на то, что встреча прошла в Дубае в ОАЭ.

Судя по тому, что Муртазалиев выложил целую серию фотографий, на которых он находится в компании Хабиба Нурмагомедова, визит был достаточно долгим – первая фотография с бойцом UFC появилась семь дней назад.

Публикация от МУРТАЗАЛИЕВ САГИД МАГОМЕДОВИЧ (@murtazaliev_1111) 24 Окт 2018 в 8:55 PDT

Позже Sports.ru со ссылкой на журналиста Bloody Elbow Карима Зидана подтвердил, что Нурмагомедов действительно встретился в ОАЭ с Сагидом Муртазалиевым.

Сейчас Муртазалиев, который был чемпионом мира, Европы и Олимпиады-2000 по вольной борьбе, находится в международном розыске. В 2015 году ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и организации заказных убийств.

После завершения спортивной карьеры он стал политиком, был депутатом Народного собрания Дагестана от партии «Единая Россия», управлял отделением Пенсионного фонда России по Дагестану.

В России он заочно арестован по решению суда от сентября 2015 года. Кроме финансирования терроризма ему вменяют организацию посягательство на жизнь замначальника центра противодействия экстремизму при МВД по Республике Дагестан; организацию покушения на убийство замглавы администрации города Кизляр.