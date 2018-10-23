Для мужчин и женщин в Британии уравняли возраст выхода на пенсию

Британские власти согласовали равный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин – с ноября британские подданные будут уходить на почетный отдых с 65 лет.

Возраст выхода на пенсию для женщин постепенно увеличивался в Великобритании с 2010 года, когда он составлял 60 лет. Этот показатель, который был установлен еще в 40-х годах прошлого века, теперь сравнялся с возрастом выхода на пенсию для мужчин, пишет Financial Times.

При этом, как отмечает издание, хотя гендерное равенство было достигнуто на бумаге, на деле условия выхода на пенсию остаются «шокирующе неравными». Так, последний анализ официальных данных о доходах домашних хозяйств в Соединенном Королевстве показывает, что разница между доходами мужчин и женщин на пенсии составляет почти 40% в пользу первых.

В конце сентября Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.