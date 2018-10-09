Путин раскрыл рецепт своей работоспособности

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия в Ставропольском крае рассказал им о своем рецепте работоспособности.

Во время встречи Путин и премьера Дмитрия Медведева с сотрудниками сельхозпредприятия «Рассвет» у президента поинтересовались, как он в плотном рабочем графике может заниматься столькими делами, в том числе выкраивать время даже для обеда с аграриями, передает ТАСС.

«Я ж что приехал? Пообедать!» – пошутил Путин.

Затем он все же раскрыл свой рецепт работоспособности, который, по его словам заключается в общении с людьми.

«Самая лучшая энергетика – это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки, это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы, когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с таким хорошим результатом», – сказал он.

По его словам, это «всегда такой хороший впрыск энергии».

Путин добавил, что силы он получает от общения с успешными людьми, которые достигли в своих областях хороших результатов.

Во время обеда Путину и Медведеву рассказали о работе предприятия. Учредитель Марат Галеев рассказал, что предприятие выращивает плодовые деревья и культивирует зерновые культуры. Урожайность пшеницы в этом году он оценил в 50 центнеров.

«В советское время за это Героя социалистического труда давали», – заметил Путин, однако аграрии заявили, что раньше такой урожайности вообще не удавалось достичь – «героическая» планка находилась на отметке в 30 центнеров.

«За героев! Будьте здоровы!» – предложил Путин тост, подняв стакан с компотом из яблок, выращенных предприятием.

Яблоки, которые президент увидел на столе, он назвал «калиброванными» из-за их одинакового размера. Ему рассказали, что в корзине представлены шесть сортов яблок.

Президента и премьера кормили обычным обедом – таким же кормят сотрудников предприятия: салат из свежих помидоров и огурцов, борщ, котлеты с картофельным пюре и компот и шарлотка из яблок.

Во вторник Путин прибыл в Ставропольский край, чтобы обсудить потенциал агропромышленного комплекса страны.