Раскрыто крупное хищение у военного института спецстроительства

Возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей, которые были выделены на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны, сообщила Генпрокуратура.

«В 2012–2013 годах ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн рублей. При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Следствие сообщает, что сотрудники института не предприняли меры для возврата авансов по банковским гарантиям. В связи с этим их взыскание оказалось невозможным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигуранты могут получить до 10 лет тюрьмы. Пока не известно, есть ли уже в этом деле подозреваемые.

Ранее возбуждались дела по факту хищений в институтах при Спецстрое Минобороны.