Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снизился на 23 копейки – до 66,32 рубля, курс евро опустился на 30 копеек, составив 76,18 рубля.

Стоимость нефти выросла до 84,45 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».