БТР затонул на учениях в Дагестане, погиб человек

На учениях в Дагестане затонул бронетранспортер с двумя военнослужащими; один из них погиб.

Один из находившихся в БТР военнослужащих найден мертвым, второго ищут, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 7 октября «во время десантирования с корабля в Каспийском море».



Официального подтверждения информации пока нет.

В субботу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщал, что в ходе учений экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» российской Каспийской флотилии нанесли удар условному противнику высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК».