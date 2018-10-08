МИД вручил ноту послу Нидерландов

Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос по ситуации с высылкой четырех россиян из страны.

«В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Джонс-Бос была вручена ответная российская нота. В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией России в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Послу Нидерландов указали на контрпродуктивность продолжения участия Амстердама в провокационных пропагандистских кампаниях, направленных против России. Одной из таких кампаний, по мнению российского министерства, стала состоявшаяся в Гааге пресс-конференция, где звучали обвинения о якобы имевшей место подготовке представителями России кибератаки против ОЗХО.

«Подобные шаги официальной Гааги наносят невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, вся ответственность за который полностью лежит на нидерландской стороне», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В понедельник Джонс-Бос прибыла в Министерство иностранных дел России, где заявила, что Россия «должна прекратить нарушать международное право».

Ранее сообщалось, что нидерландский посол будет вызван во внешнеполитическое российское ведомство в связи с историей о провокации в Нидерландах, когда якобы из-за кибератаки на ОЗХО в Россию выслали четырех россиян.