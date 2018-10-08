Сирийская оппозиция отвела тяжелое вооружение в Идлибе

По договоренности с Россией и Турцией отряды так называемой умеренной оппозиции Сирии завершили отвод тяжелой техники из демилитаризованной зоны в Идлибе, сообщают СМИ.

Вооруженная оппозиция ускорила процесс отвода тяжелого вооружения с линии соприкосновения с ночи воскресенья. Артиллерия отведена «Сирийской освободительной армией» и другими группировками, сообщает Anadolu.

Утверждается, что процесс вывода тяжелой техники из демилитаризованной зоны в Идлибе завершился.

Портал напоминает, что 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, которая должна появиться к 15 октября. Контролем ее будут заниматься патрульные группы российских и турецких военных.

Отвод тяжелого вооружения должен завершиться до 10 октября.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб.