Тимати ответил оскорбившим его фанатам Нурмагомедова

Российский музыкант Тимати ответил поклонникам бойца Хабиба Нурмагомедова, которые оскорбили его в соцсетях, назвав их «кнопочными героями».

«Комментаторам, нравиться тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого-то там испугался или побежал искать поддержки. Это заблуждение. Любому здравомыслящему человеку понятно, о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень теплое отношение к Кавказу априори, просто также, как и везде, там живут разные люди», – написал Тимати на своей странице в Instagram, комментируя поток оскорблений в свой адрес от фанатов российского бойца Нурмухамедова.

По его словам, он болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона.

«Наверное действительно лучше так, чем оставить ее (победу) за океаном... Я просто высказываю свое субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях», – заявил Тимати.

Конфликт Тимати и Нурмугамедова разгорелся после отмены концерта Егора Крида в Дагестане. Боец пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», после того как Крид и Тимати раскритиковали его одобрение отмены концерта в Дагестане, и обвинили его в двойной морали.

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