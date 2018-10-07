Вертолеты коалиции США замечены за вывозом террористов из Сирии

Из сирийской провинции Дейр-эз-Зор были вывезены несколько террористов «Исламского государства*», они улетели на вертолетах международной коалиции во главе с США, сообщает SANA со ссылкой на источники.

«Вертолеты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ* различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней Аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр эз-Зора», – передает RT сообщение SANA.

Утверждается, что коалиция несколько дней назад высадила десант в районе деревни Аль-Мурашида, контролируемой боевиками.

Ранее российский МИД заявил, что США подпитывали экстремистские группировки в Сирии оружием, боеприпасами и военной техникой.