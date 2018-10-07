На заброшенном карьере в Кузбассе пропали два дайвера

На заполненном водой заброшенном карьере в Кемеровской области, предположительно, пропали два дайвера, сообщил представитель регионального следственного управления.

В СК уточнили, что речь идет о водоеме, который расположен в нескольких километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе и никак специально не обустроен для занятий дайвингом, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, три жителя Новосибирска добрались сюда, чтобы понырять на необорудованном водоеме, глубина которого 70 метров. Собирались опуститься метров на 20, но один из них почувствовал, что ему не хватает кислорода, и экстренно поднялся на поверхность», – сообщили в Следственном комитете, добавив, что еще два дайвера не вынырнули.

На берегу развернута спасательная операция с участием МЧС, следователей и полицейских. Проводится доследственная проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 10 июля успешно завершилась спасательная операция по вызволению подростковой футбольной команды и их тренера, более двух недель просидевших в затопленной подземной пещере Тхам Луанг в Таиланде.