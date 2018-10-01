Киев объявил Донбасс «гирей на ногах» России

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что России не нужен «разоренный, уничтоженный» Донбасс.

«Ничего Россия не хочет, ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна», – сказал Тука изданию «Главред».

По его мнению, Кремль уже сейчас готов «расстаться с Донбассом» при условии, что регион будет иметь статус автономии в составе Украины и право на вето на принятие общегосударственных внешнеполитических и внешнеэкономических решений.

«То есть Кремль желает, чтобы эти территории имели юридическое право блокировать движение Украины в направлении Европейского союза и НАТО», – утверждает Тука.

Он считает, что Украине не стоит соглашаться на такие условия, так как по всей стране происходит процесс децентрализации.

В четверг президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым до 31 декабря 2019 года продлил особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В августе лидер движения «Украинский выбор – право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук поделился своим видением компромисса в урегулировании конфликта в Донбассе.