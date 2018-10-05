Медведев обязал нефтяников поставлять сырье на российские НПЗ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам до 10 октября нести в правительство поправки в налоговый маневр, обязывающие нефтяные компании поставлять не меньше 17,5% добытой нефти нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Информация об этом содержится в протоколе совещания премьер-министра о развитии нефтяной отрасли и стимулировании добычи нефти, которое состоялось 18 сентября, передает РИА «Новости».

Поправки предусматривают «обязательства по поставкам нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы, производящие моторные топлива, соответствующие техническому регламенту, для всех производителей нефти не ниже 17,5%».

Также Медведев поручил Минэнерго и ФАС до 10 октября принять «исчерпывающие меры», чтобы Роснефть, «Лукойл», Газпром, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и «Татнефть» в 2018-2019 годах обеспечили реализацию топлива на внутреннем рынке «в объемах не менее объемов реализации указанной продукции в соответствующий период 2017 года».

Кроме того, Минфину, Минэнерго, Минприроды и Минэкономразвития было поручено до 10 октября внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предусматривается расширение «с 51 млн до 150 млн тонн предельного объема запасов 4 группы месторождений в рамках налога на дополнительный доход (НДД) и изменения в перечне лицензионных участков».

Система НДД начнет работать с 2019 года; налог будут взимать не с объемов нефти, а с денежного потока. Налоговая ставка НДД – 50%.

Предполагается, что НДД будет распространен на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью меньше 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80%; новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.

Напомним, в августе сообщалось, что российских нефтяников обяжут поставлять сырье на отечественные НПЗ.