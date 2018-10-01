Украина заявила о «плане Б» на случай запуска «Северного потока – 2»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил о наличии у Киева «плана Б» на случай запуска «Северного потока – 2».

По словам топ-менеджера Нафтогаза, согласно «плану Б», украинская компания потребует от России компенсацию «недополученной тарифной выручки» в размере 12 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Витренко отметил, что Украина уже подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба, который будет причинен Украине из-за запуска «Северного потока – 2» и простоя украинской газотранспортной системы после окончания срока действия контракта на транзит газа после 2019 года.

Накануне председатель правления Газпрома Алексей Миллер назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2».