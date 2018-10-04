Норвежская провинция попросила пригласить Путина на праздник

Власти граничащей с Мурманской областью норвежской провинции Финнмарк попросили премьер-министра Норвегии Эрне Сульберг пригласить президента России Владимира Путина на праздник, посвященный 75-летию освобождения восточной части региона от фашистских захватчиков.

Мэр пограничной с Россией коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен неоднократно просил премьера королевства пригласить на праздник в Киркенес высшее руководство России, пишет РИА «Новости».

«Вчера я отправил письмо от имени губернатора Финнмарка и меня лично премьер-министру, в котором написал, что мы ожидаем увидеть на праздновании высшее руководство страны, просим рассмотреть возможность пригласить Владимира Путина», – сообщил Рафаэльсен.

Он считает торжество, которое состоится следующей осенью, очень важной вехой в истории России и Норвегии.

«Для наших стран сейчас очень важно сохранять диалог, не забывать о том, что произошло 75 лет назад, о том, что советская армия освободила Финнмарк, люди здесь помнят об этом», – отметил мэр.

По его словам, на осенний праздник в честь освобождения, как и четыре года назад, приедет король Норвегии Харальд V.

В Финнмарке установлен памятник советскому солдату. Здесь бывают и норвежские, и российские делегации. Жители Норвегии с уважением относятся к истории того времени ежегодно отмечают освобождение своей провинции осенью 1944 года.