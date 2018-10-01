Фонд Сороса покинул Венгрию

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса переехал в Германию из Венгрии из-за наложенных на организацию ограничений, сообщил директор берлинского отделения организации Горан Булдиоски.

Булдиоски сообщил, что 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали из Будапешта в Берлин, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

«Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне», – отметил он.

В мае Фонд Сороса «Открытое общество» прекратил работу в Будапеште после того, как правительство Венгрии начало подготовку дальнейших ограничений для неправительственных организаций (НПО) с помощью законопроекта «Остановить Сороса». По мнению властей страны, Сорос финансирует деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) грозила Будапешту санкциями из-за пакета законов «Остановить Сороса».

Газета ВЗГЛЯД подобно анализировала ситуацию вокруг деятельности миллиардера Джорджа Сороса в Венгрии.