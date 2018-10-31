В Кремле рассказали о защите российских компаний на фоне санкций против Ирана

Россия регулярно занимается защитой интересов своих компаний за границей, включая Иран, в условиях возможного возобновления санкций США, направленных против этой страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний не только в этой стране, но и везде предпринимаются постоянно, на постоянной основе. Какие именно – естественно, я не могу вам сказать», – рассказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп в августе 2018 года подписал указ о восстановлении санкций в отношении Ирана, которые были отменены после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Часть санкций была возвращена еще в августе, второй этап ограничительных мер должен последовать четвертого ноября.

На полную реализацию пакета санкций американский минфин отводил от 90 до 180 дней.