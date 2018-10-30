В МВД решили ужесточить наказание за вождение без прав

МВД начало разрабатывать изменения в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые коснутся ужесточения ответственности за вождение без прав.

На федеральном портале проектов опубликовано уведомление о начале работы над проектом нового нормативного акта, сообщает ТАСС.

В настоящий момент КоАП предусматривает за нарушение административный штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При этом отмечается, что установленные в статье суммы не позволяют достигнуть целей наказания. Такое наказание, по мнению МВД, не учитывает опасность нарушения правил лицами без права управления автотранспортом.

Также в ведомстве привели в пример резонансные случаи, когда нарушители многократно становились участниками ДТП, а штраф не воспринимался ими как наказание.

Согласно данным Госавтоинспекции за срок с начала 2016 года до июля 2018 года за вождение без прав к ответственности привлекли 82,5 тыс. человек. Из них 7,5 тысяч задерживались уже пять или более раз. За тот же срок по вине водителей без прав случилось свыше 26 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. и были травмированы 34 тыс. человек.