В НАТО напомнили России, что альянс «находится в Грузии»

Спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс «желает дать понять всем, и в первую очередь это касается России, что мы находимся в Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы солидарны с Грузией и не примем шагов России», – сказал он грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

По его словам, Грузия улучшает свою обороноспособность при «постоянной поддержке НАТО». «Некоторые члены НАТО поставляют Грузии оборонительное вооружение, например, США поставили «Джавелины», – сказал Джеймс Аппатурай.

По его словам, «по сравнению с 2008 годом ситуация в Вооруженных силах Грузии, их профессионализм значительно улучшились».

Членство в НАТО Грузии было обещано на Бухарестском саммите Альянса в 2008 году, однако страна пока так и не получила «План действий по членству».