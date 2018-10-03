Макрон передумал по поводу отставки главы МВД Франции

Французский президент Эммануэль Макрон решил принять отставку министра внутренних дел страны Жерара Коллона, хотя накануне отказался это делать.

Макрон принял отставку главы МВД Франции во вторник вечером. Президент страны попросил премьер-министра обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

В среду совет министров состоится уже без участия Коллона.

В понедельник вечером стало известно, что Коллон подал прошение об отставке, однако Макрон отказался ее принять.

Жерару Коллону 72 года. Он говорил, что в 2020 году хочет баллотироваться на пост мэра Лиона. Этот город он возглавлял на протяжении 16 лет.