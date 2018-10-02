Макрон не принял отставку главы МВД Франции

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон подал в отставку, однако президент страны Эммануэль Макрон отказался ее принять, сообщает газета Figaro.

«Коллон вечером в понедельник подал прошение об отставке президенту республики. Тот его не принял», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

В сентябре 72-летний министр сообщал, что если у него «не обнаружат серьезное заболевание», он скорее всего будет баллотироваться на пост мэра Лиона в 2020 году. Ранее Коллон на протяжении 16 лет возглавлял этот город.