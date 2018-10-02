Макрон не принял отставку главы МВД Франции

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НОВОСТЬ ЧАСА:Госдолг США вырос до рекордных 21,5 трлн долларов
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США отнимают у России двигатель космического обогащения
Грозит ли России американская морская блокада
Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян
Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Либеральная демократия – это последняя из священных коров
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит совершенно архаичным. В этом смысле возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
Остановите музыку, умер Азнавур
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропортаПодробности...
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