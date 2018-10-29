МИД выразил глубокое разочарование голосованием в ГА ООН по резолюции о ДРСМД

Москва глубоко разочарована итогами голосования в первом комитете ГА ООН по вопросу вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает МИД России.

«Глубоко разочарованы итогами голосования в первом комитете Генассамблеи ООН по вопросу о внесении на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора о РСМД. Вызывает недоумение, что работа над документом, актуальность которого не подлежит сомнению, была заблокирована под надуманным процедурным предлогом», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что попытка обосновать отказ от предметного обсуждения российской инициативы «формальным истечением сроков подачи проектов на фоне форс-мажорных обстоятельств», которые побудили Россию обратиться к международному сообществу, не выдерживает никакой критики.

«Дело так и не дошло до содержательного разговора. При этом 55 стран по факту высказались против даже самой идеи рассмотрения в первом комитете ГА ООН вопроса о поддержании жизнеспособности ДРСМД, хотя он со всей очевидностью является одним из центральных элементов глобальной архитектуры контроля над ракетно-ядерными вооружениями», – отмечается в заявлении.

МИД указал, что в этом списке очень странно выглядят государства, которые регулярно сетуют на «отсутствие прогресса в сфере ядерного разоружения».

«Но в данном случае они почему-то предпочитают не замечать, что ДРСМД поставлен под прямую угрозу в результате недальновидных и деструктивных действий Вашингтона и что такое развитие событий может теперь негативно сказаться и на Договоре о СНВ», – заявили в МИД.

Москва выразила надежду на то, что государства, которые «оказались не готовы предпринять конкретные шаги в пользу сохранения ДРСМД», пересмотрят свои подходы и подключатся к этой работе.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает «объективным фактом» принятие и выполнение решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Ожидается, что это произойдет через месяц – полтора.