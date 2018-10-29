«Новая газета» рассказала, что сделает с подброшенными к редакции овцами

Редакция «Новой газеты» приняло решение передать овец, оставленных у редакции, «на ответственное хранение» в приют, сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Сотрудники полиции не знали, что с ними делать. Поэтому мы оставили расписку, что принимаем на ответственное хранение, и ответственно передаем их в надежное место, где за ними будет уход и досмотр и где их никто не съест», – передает ее слова «Интерфакс».

Их отвезут в приют. При этом полицейские собирались изъять животных как «вещественное доказательство».

К редакции «подкинули» 9 баранов. На этот раз живых.

Купили им капусту. Теперь пытаемся придумать имена - помогайте!https://t.co/R9HYgdWwyL pic.twitter.com/nkIuTm26F8 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 29 октября 2018 г.

В понедельник неизвестные привезли к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве три клетки с девятью овцами, одетыми в жилетки «Пресса». Это произошло через девять дней после того, как к редакции подбросили голову барана с угрозами.