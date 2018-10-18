«Новой газете» подбросили отрезанную голову барана

Журналисты «Новой газеты» сообщили об участившихся в последнее время угрозах в адрес редакции.

«17 октября к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов редакции. А на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов», – сообщается на сайте газеты.

Редакция опубликовала заявление, в котором сообщила, что есть люди, которые развязали в соцсетях кампанию против «Новой газеты» и ее журналистов.

«Утверждения о том, «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте», – говорится в заявлении.

Редакция газеты отметила, что ложь, «многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», реально представляет опасность для журналистов.

«В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие «подарки», символизирующие смерть конкретных людей. Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза», – отметили в редакции.

Газета потребовала «расследовать факты угроз и наказать виновных».

В августе коллектив «Новой газеты» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в столицу. По утверждению журналистов, после материала в их издании глава Чечни «запретил взъезд на территорию республики всем «так называемым правозащитникам». Кадыров в ответ предложил журналистам принять успокоительное лекарство.