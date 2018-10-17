К редакции «Новой газеты» привезли клетки с овцами

Неизвестные привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса», к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве.

Редакция уже обратилась в полицию, чтобы «вернуть животных владельцам», сообщает «Новая газета».

17 октября, как сообщало издание, к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста газеты, а на следующий день – корзину с отрезанной головой барана с угрозами в адрес всей редакции.