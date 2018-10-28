Пентагон рассказал о консультациях со странами НАТО по поводу выхода из ДРСМД

Вашингтон ведет консультации с европейскими союзниками по НАТО о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«США обсуждают с европейскими союзниками свое намерение выйти из ДРСМД. Вчера я говорил об этом с германским министром обороны. Консультации продолжаются», – передает его слова ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что выход США из ДРСМД усилит подчинение Европы Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в конце прошлой недели. Ожидается, что США сделают это через месяц-полтора. Европа уже призвала Трампа не раскалывать НАТО выходом из ДРСМД.