В число самых продаваемых в Европе автомобилей вошли две российские машины

LADA Vesta и LADA Granta вошли в 100 самых продаваемых автомобилей в Европе, следует из данных консалтингового агентства Focus2move за девять месяцев 2018 года.

За это время в Европе реализовано 82 тыс. 794 машины LADA Vesta – это на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Модель поднялась с 71-го на 49-е место рейтинга и находится по числу продаж рядом с Hyundai i20 (более 83 тыс.) и BMW 5 Series (82 тыс. 610 машин), передает РИА «Новости».

Также продано 74 тыс. 463 автомобилей LADA Granta. Машина заняла 55-е место в рейтинге, поднявшись на одну строчку в рейтинге. Ближайшие соседи «Гранты» – Volkswagen Up и Volkswagen Touran.

Отметим, что за девять месяцев 2018 года «АвтоВАЗ» реализовал за рубежом 27 тыс. 398 автомобилей и сборочных комплексов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.