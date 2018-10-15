Продажи автомобилей Lada за рубежом резко выросли

За девять месяцев 2018 года компания «АвтоВАЗ» реализовала за рубежом 27 тыс. 398 автомобилей и сборочных комплексов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Компания открыла два новых направления и девять дилерских центров. Так, продажи автомобилей Lada стартовали в Тунисе и сразу в двух городах в Чили – Сантьяго, и Пунта-Аренас. До конца 2018 года компания собирается открыть 35 дилерских центров в 11 странах мира, сообщает «Российская газета».

При этом в ряде стран автомобили Lada занимают лидирующие позиции на рынке – в Белоруссии за девять месяцев 2018 года компания стала второй, а в Минске, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно были открыты современные дилерские центры.

Также компания вернула лидерство по продажам в Казахстане с долей рынка 22,9% – доля выросла на 5,2%.

По итогам семи месяцев года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Vesta, на втором месте – Lada Granta, на третьем – Lada Largus.