Хоккеист Кулемин объяснил получение канадского гражданства

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27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Россия подтвердила подготовку к войне

Бесконтрольное создание ракет средней и меньшей дальности угрожает распространением ядерных вооруженийФото: Maxim Shemetov/Reuters
В Генассамблее ООН отвергли российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что еще раз указывает на уход этого соглашения в прошлое. Но Москва, как дали понять в МИДе, ответит на такое развитие событий. Что могло бы стать новой альтернативой ДРСМД и почему его отсутствие грозит началом распространения по миру ядерного оружия? Подробности...
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Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

На фото изображена сука породы джек-рассел-терьер по кличке БусинкаФото: instagram.com/boo_jrt
В соцсетях развернулся новый скандал, сравнимый по накалу с историей «Леруа Мерлен» против российских болельщиков». IKEA опубликовала в Facebook фотографию собаки с неоднозначной подписью. Возмущение феминисток разделили далеко не все, но на пользу компании эта история явно не пошла. Что же пошло не так? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Хоккеист Кулемин объяснил получение канадского гражданства

             27 октября 2018, 15:05
          Фото: Pavel Paprskar/CTK/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Нападающий хоккейного «Металлурга» из Магнитогорска Николай Кулемин объяснил, зачем ему понадобилось гражданство Канады.

          Документы на получение канадского гражданства Кулемин подал в 2012 году, сообщил он в интервью «Чемпионат.com».

          Сначала ему отказали из-за недостаточности проведенных в стране дней. Спортсмен подал апелляцию, в результате прошение будет рассмотрено заново.

          «Не думал, что все будет так обсуждаться, для меня это сюрприз», – отметил он.

          Кулемин рассказал, что в Канаде у него есть квартира, счета, друзья, там родились его дети.

          «Мы почему и подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты», – сказал он, добавив, что семье нравится в Канаде.

          Хоккеист отметил, что никогда ничего плохого про Россию не говорил, всегда отзывался о стране только положительно.

          «Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», – сказал он.

          В пятницу стало известно, что Николай Кулемин выиграл в суде дело о получении гражданства в Канаде. В заявке на гражданство он назвал североамериканскую страну своим домом.


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