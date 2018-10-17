Хоккеист Кулемин объяснил получение канадского гражданства

Нападающий хоккейного «Металлурга» из Магнитогорска Николай Кулемин объяснил, зачем ему понадобилось гражданство Канады.

Документы на получение канадского гражданства Кулемин подал в 2012 году, сообщил он в интервью «Чемпионат.com».

Сначала ему отказали из-за недостаточности проведенных в стране дней. Спортсмен подал апелляцию, в результате прошение будет рассмотрено заново.

«Не думал, что все будет так обсуждаться, для меня это сюрприз», – отметил он.

Кулемин рассказал, что в Канаде у него есть квартира, счета, друзья, там родились его дети.

«Мы почему и подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты», – сказал он, добавив, что семье нравится в Канаде.

Хоккеист отметил, что никогда ничего плохого про Россию не говорил, всегда отзывался о стране только положительно.

«Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», – сказал он.

В пятницу стало известно, что Николай Кулемин выиграл в суде дело о получении гражданства в Канаде. В заявке на гражданство он назвал североамериканскую страну своим домом.