Российский хоккеист выпросил себе гражданство «свободной и демократической» Канады

Нападающий хоккейного «Металлурга» из Магнитогорска, бывший игрок сборной России Николай Кулемин выиграл в суде дело о получении гражданства в Канаде, в представленной заявке на гражданство он назвал североамериканскую страну своим домом.

«Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», – говорится в заявлении Кулемина, представленного в суд, передает «Матч ТВ».

Первое решение суда было не в пользу российского хоккеиста, ему отказали, поскольку он долгое время находился вне Канады.

Заявку Кулемин и его супруга подали в 2014 году.

Кулемин – воспитанник хоккейной школы «Металлурга», он начал играть в основном составе клуба в 2005 году. За сборную России по хоккею выступал на чемпионатах мира 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 и 2015 годов.

Также среди достижений Кулемина значатся победа на чемпионате мира по хоккею среди юниоров в 2004 году, победа в составе российской сборной в 2012 году и победа в чемпионате России в 2007 году.

В 2007 году Кулемин подписал контракт с «Торонто» на три года, а затем продлевал его несколько раз. В 2014 году хоккеист подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время хоккеист играет за «Металлург».

В 2017 году стало известно, что известный хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США.