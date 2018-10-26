Руководитель Хакасии запретил перелеты республиканских чиновников бизнес-классом

Командировки чиновников с этого момента подразумевают оплату обычных билетов, перелет бизнес-классом оплачивается управленцами за свой счет, – сообщил в пятницу врио главы Хакасии Михаил Развожаев.

«Любопытно, что для себя Развожаев исключения не сделал – он тоже летает в Москву простым пассажиром», – сообщается в публикации республиканского телеканала РТС. Отметим, что предшественника Развожаева, главу Хакасии Виктора Зимина местная пресса подозревала в перелетах бизнес-классом в столицу.

Так, в августе региональное издание 19rus.info отмечало, что Зимин «практически каждую неделю летает в Первопрестольную на пике предвыборной гонки».

Добавим, что в пятницу Развожаев также сообщил еще о нескольких новациях в работе республиканского руководства.

«Когда у нас есть большие задолженности, не регулярно в этом году у нас выплачивается зарплата, мы не будем приобретать транспортные средства, обновлять мебель и так далее. Все эти расходы из республиканского бюджета на 2019 год будут исключены», – подчеркнул врио главы республики.

«То, что мы планировали в 2018 году закупить, все будет проинвентаризировано. Только какие-то вещи самые необходимые либо то, на что даны федеральные деньги будет приобретаться», – добавил Развожаев. По его словам, такой же подход будет сохраняться и в 2019 году.

«Соответственно все наши усилия будут направлены на выплаты первоочередных социальных расходов - все, что связано с образованием, здравоохранением, и социальной защитой», – добавил Развожаев.

Кроме того, сообщил врио руководителя Хакасии, власти «заложили почти 500 млн рублей на участие в федеральных социальных проектах». Заложенные полмиллиарда позволят привлечь более 10 млрд бюджетных средств из федерального бюджета, добавил развожаев.

В своем видеоотчете жителям республики Развожаев объявил о том, что первоочередными для местного бюджета будут именно социальные траты. «Главная цель: сделать так, чтобы к в течение финансового года не возникало задолженности ни по одному социально-значимому направлению, - сказал он. - Это зарплаты бюджетников, это все необходимые выплаты, все социальные льготы и пособия. Всё, что по закону люди должны получить».

Напомним, Развожаев назначен на пост временно исполняющего обязанности руководителя 3 октября. До этого он занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Развожаев был участником программы подготовки кадрового резерва, которую, по поручению президента страны, ведет Высшая школа государственного управления РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы).

Назначение Развожаева состоялось из-за того, что в Хакасии не удалось избрать главу республики. На голосовании 9 сентября во второй тур вышли врио главы региона Виктор Зимин и кандидат-коммунист Валентин Коновалов. Но Зимин снял свою кандидатуру. В результате 11 ноября состоится повторное голосование, на котором Коновалову надо будет набрать свыше 50% голосов. Если у него это не получится, до новых выборов республику будет возглавлять Развожаев.