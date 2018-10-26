США пригласили Путина в Вашингтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон передал президенту России Владимиру Путину приглашение посетить американскую столицу в 2019 году, сообщает Associated Press.

«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», – сказал Болтон, передает «Интерфакс».

По его словам, точная дата визита пока не определена.

В четверг Болтон прокомментировал переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал одну из главных тем запланированной на 11 ноября в Париже встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.