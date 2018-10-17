Сибиряк спас женщину, подростка и инвалида из горящего дома

В республике Алтай мужчина спас соседей, в доме которых начался пожар.

Пожар произошел в селе Гусевка ранним утром 24 октября, сообщает издание «Сиб.ФМ». Анатолий Тырышканов заметил, что у соседей горит летняя кухня, и вызвал пожарных. После этого он побежал к горящему дому. В нем находились трое соседей сибиряка: 66-летняя пенсионерка, ее внук-подросток и 82-летний инвалид-колясочник, бывший узник концлагеря.

«Мужчина схватил полено и начал стучать им в окно. Когда же соседи проснулись, он помог им выбраться из дома, а инвалида вынесли на руках», – отмечает источник.

Главное управление МЧС России решает вопрос о поощрении 51-летнего Тырышканова.

Напомним, в Твери прохожий спас выпавшего с четвертого этажа ребенка.