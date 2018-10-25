Ирландская певица Шинейд О'Коннор приняла ислам

Ирландская певица Шинейд О'Коннор (Магда Давитт) сообщила, что перешла из католицизма в ислам.

В Twitter она заявила, что гордится своим решением. По ее словам, путь любого «разумного теолога» должен завершиться переходом в ислам, к которому ведет «все изучение Священного Писания». Также она сообщила о своем новом имени – Шухада.

В 2003 году певица сообщила, что бросает карьеру музыканта ради теологии.

В 2017 году после признаний в Facebook о психологических проблемах и желании совершить самоубийство О'Коннор оказалась в одной из больниц штата Нью-Джерси.

В 2017 году она также официально сменила имя на Магду Давитт.

Отметим, что в 1999 году О'Коннор «приняла сан» католического священника. Церемония была неофициальной, Ватикан ее не признал.