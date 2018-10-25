Евросоюз потерял интерес к введению санкций против России

Европейские страны не планируют вводить новые санкции в отношении Москвы, в том числе в связи с делом Скрипалей и кибератаками против ОЗХО, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Я думаю, что энтузиазма, аппетита в отношении новых санкций нет. Все понимают, что путь тупиковый, даже те, кто по инерции эти санкции поддерживает», – сообщил он, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что «европейцы совершили колоссальную ошибку, поддавшись американскому нажиму и не ратифицировав соглашение об адаптации ДОВСЕ».

Россия в 2007 году ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с невыполнением странами НАТО своих обязательств, в первую очередь в связи с затягиванием ратификации адаптированной версии договора, подписанной в 1999 году в Стамбуле.

В апреле 2015 года Россия направила письмо в секретариат ООН, в котором заявила, что ДОВСЕ «безнадежно устарел», и выразила готовность обсуждать с партнерами пути выработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе, который бы учитывал современные реалии и отвечал интересам всех стран.