Samsung подал иск к Собчак на 1,6 млн долларов

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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    Как извратили слова Путина о попадании в рай

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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Samsung подал иск к Собчак на 1,6 млн долларов

             24 октября 2018, 20:16
          Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является официальным лицом фирмы в России, за то, что она пользуется iPhoneX; сумма исковых требований составляет 1,6 млн долларов.

          Собчак по контракту должна использовать смартфон Samsung, однако в одном из телевизионных интервью ее заметили за использованием iPhone X, пишет 9to5Mac.

          Отмечается, что в недавнем прошлом кандидат в президенты России пыталась скрыть этот факт, закрыв смартфон листком бумаги, но многие все равно его заметили. The Mirror пишет, что она не первый раз замечена за использованием iPhone.

          Утверждается, что сумма иска Samsung к Собчак составила 1,6 млн долларов.

          Ранее компания уже подавала иски к знаменитостям, с которыми сотрудничала в продвижении своих смартфонов, из-за использования ими iPhone. В частности, на этом попадался теннисист Давид Феррер, который отправил твит с поддержкой Galaxy S4 в 2013 году, однако сообщение было помечено как «через приложение Twitter для iPhone».


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