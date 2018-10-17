Samsung подал иск к Собчак на 1,6 млн долларов

Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является официальным лицом фирмы в России, за то, что она пользуется iPhoneX; сумма исковых требований составляет 1,6 млн долларов.

Собчак по контракту должна использовать смартфон Samsung, однако в одном из телевизионных интервью ее заметили за использованием iPhone X, пишет 9to5Mac.

Отмечается, что в недавнем прошлом кандидат в президенты России пыталась скрыть этот факт, закрыв смартфон листком бумаги, но многие все равно его заметили. The Mirror пишет, что она не первый раз замечена за использованием iPhone.

Утверждается, что сумма иска Samsung к Собчак составила 1,6 млн долларов.

Ранее компания уже подавала иски к знаменитостям, с которыми сотрудничала в продвижении своих смартфонов, из-за использования ими iPhone. В частности, на этом попадался теннисист Давид Феррер, который отправил твит с поддержкой Galaxy S4 в 2013 году, однако сообщение было помечено как «через приложение Twitter для iPhone».