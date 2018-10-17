NYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»

Издание New York Times сообщает, что после убийства и расчленения журналиста Джамаля Хашогджи у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда появилось новое прозвище – «мистер Костная Пила».

По словам высокопоставленных представителей Турции, в составе группы лиц, расправившейся с журналистом Хашогджи, был главный саудовский врач, специализирующийся на аутопсиях. Он привез с собой в консульство костную пилу, которую применили при расчленении тела журналиста. Это привело к тому, что у наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда появилось новое прозвище – «мистер Костная Пила».

New York Times также сообщает о том, как наследный принц перед видеокамерами в Эр-Рияде пожал руку сыну Хашогджи – Салаху, выражая соболезнования в связи со смертью отца. При этом издание отмечает, что Салах Хашогджи, которому запрещено покидать королевство, выглядел больным и, похоже, не имел выбора в том, принимать или не отвечать на рукопожатие принца.

Газета подчеркивает, что все больше нынешних и бывших западных чиновников, имеющих опыт работы в королевстве, считают, что именно наследный принц разрешил убийство Хашогджи.

Принц «определенно создал атмосферу страха внутри королевства, и убийство Хашогджи только усиливает этот эффект», – говорит бывший сотрудник американской разведки, специализирующийся на Саудовской Аравии, Брюс Ридель.

В среду госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о введений санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи».