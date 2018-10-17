NYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...

В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
      Подробности...

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Сочи задержаны несколько высокопоставленных чиновников
          Найдена важная улика в деле керченского стрелкаИтальянская Eni вышла из проекта с Роснефтью в шельфе Черного моряГосдеп ввел санкции против Саудовской АравииШойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России
          Патрушев сказал, почему произошла бойня в КерчиСША предъявили ультиматум ПакистануСтраховщики отказались иметь дело с ракетой «Союз»Датский журналист развеял миф о скором банкротстве России
          Поднят ушедший под воду пролет Крымского мостаБолельщик ЦСКА рассказал подробности инцидента в римском метроNYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом спящей пассажирки

          Главная тема


          Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

          царь-бомба


          Назван способ «гарантированного уничтожения» США

          статистика за 2018 год


          Названы самые популярные имена среди новорожденных в Москве

          «принести радость»


          Пилот авиации ВМС США исполнил «маневр пениса»

          Видео

          Раскол православия


          Названа причина хамства Варфоломея в адрес Москвы

          газовый рынок


          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          чудовищные преступления


          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          «народные герои»


          Эдуард Биров: Подвиг тех, кто встал на пути керченского убийцы, замалчивают

          «исторический договор»


          Дмитрий Дробницкий: Это тот редкий случай, когда любую ответную реакцию Москвы в США оправдали заранее

          «переломанная Россия»


          Дометий Завольский: Низвержение в подлость – это когда глумятся над истребленными государственной пугачевщиной

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          NYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»

             24 октября 2018, 12:03
          Фото: Dennis Van Tine/Future Image/imago stock&people/
          Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Издание New York Times сообщает, что после убийства и расчленения журналиста Джамаля Хашогджи у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда появилось новое прозвище – «мистер Костная Пила».

          По словам высокопоставленных представителей Турции, в составе группы лиц, расправившейся с журналистом Хашогджи, был главный саудовский врач, специализирующийся на аутопсиях. Он привез с собой в консульство костную пилу, которую применили при расчленении тела журналиста. Это привело к тому, что у наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда появилось новое прозвище – «мистер Костная Пила».

          New York Times также сообщает о том, как наследный принц перед видеокамерами в Эр-Рияде пожал руку сыну Хашогджи – Салаху, выражая соболезнования в связи со смертью отца. При этом издание отмечает, что Салах Хашогджи, которому запрещено покидать королевство, выглядел больным и, похоже, не имел выбора в том, принимать или не отвечать на рукопожатие принца.

          Газета подчеркивает, что все больше нынешних и бывших западных чиновников, имеющих опыт работы в королевстве, считают, что именно наследный принц разрешил убийство Хашогджи.

          Принц «определенно создал атмосферу страха внутри королевства, и убийство Хашогджи только усиливает этот эффект», – говорит бывший сотрудник американской разведки, специализирующийся на Саудовской Аравии, Брюс Ридель.

          В среду госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о введений санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............