Москва призвала мир выступить в защиту ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал мировое сообщество выступить в защиту Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы предотвратить начало новой гонки вооружений.

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва считает ДРСМД «краеугольным камнем обеспечения европейской и глобальной безопасности», передает ТАСС.

«Думаю, что в международном сообществе сохраняется уверенность в том, что никому не нужно открытие клапана новой гонки вооружений и возвращение уже в нынешней ситуации к тому состоянию, которое мы прошли в 1980-е годы», – сказал Рябков, напомнив, что тогда ситуацию удалось удержать именно через заключение ДРСМД.

«В ближайшие дни, если не сказать часы, мы предпримем меры, в том числе и в ООН и на других площадках, по мобилизации международной поддержки сохранению договора», – сообщил российский дипломат, призвав здравомыслящие силы выступить в защиту ДРСМД, «остановить этот деструктивный курс, не допустить сползания к ситуации, когда опции будут одна хуже другой».

При этом Рябков подчеркнул, что в России считают решение США о выходе из договора свершившимся фактом, добавив, что «обратного пути нет и точка невозврата, по нашей оценке, пройдена».

«Международное сообщество должно понимать, в чьих руках ответственность за деградацию обстановки в мире. Должно задуматься над этим», – заявил российский дипломат.

Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности.