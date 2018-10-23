Болтон высказался о возможности размещения американских ракет в Европе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока далек от окончательных решений по вопросу размещения американских ракет в Европе после выхода США из ДРСМД.

Болтон заявил, что с российскими партнерами с 2004 года обсуждалась возможность выработки модифицированного договора о ракетах средней и меньшей дальности, однако реализовать эти идеи пока не удается, передает РИА «Новости».

Путин и Болтон встретились во вторник вечером. Переговоры длились полтора часа. На встрече президент России выразил удивление недружественными действиями Вашингтона после переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки.

Также обсуждался вопрос выхода США из ДРСМД – о намерении разорвать соглашение заявил в конце прошлой недели Трамп.