Болтон высказался о возможности размещения американских ракет в Европе

Взгляд
23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...

«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Болтон высказался о возможности размещения американских ракет в Европе

          23 октября 2018, 20:30

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока далек от окончательных решений по вопросу размещения американских ракет в Европе после выхода США из ДРСМД.

          Болтон заявил, что с российскими партнерами с 2004 года обсуждалась возможность выработки модифицированного договора о ракетах средней и меньшей дальности, однако реализовать эти идеи пока не удается, передает РИА «Новости».

          Путин и Болтон встретились во вторник вечером. Переговоры длились полтора часа. На встрече президент России выразил удивление недружественными действиями Вашингтона после переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки.

          Также обсуждался вопрос выхода США из ДРСМД – о намерении разорвать соглашение заявил в конце прошлой недели Трамп.


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