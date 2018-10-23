Кудрин рассказал, как снизить напряженность между Россией и Западом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижению напряженности в отношениях России и Запада могут помочь новые военные договоренности.

«Поскольку Россия – заметная экономика в мире и с ней связано очень много контактов, экономических ресурсов и геополитических вопросов, – наращивание напряжения невыгодно. Поэтому я убежден, что компромиссы возможны, но только на пути взаимных шагов, никак не односторонних», – цитирует РБК Кудрина.

По его словам, можно заключить договоры по сдерживанию военного напряжения, «новые военные соглашения, которые снижали бы риски».

«Новые договоренности могут касаться геополитических рисков, которые связаны и с Ближним Востоком, и с украинской темой, – я считаю, что на всех направлениях возможны взаимные шаги навстречу», – пояснил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что Россия и Запад, пользуясь своим влиянием в мире, способны «разрешить целый ряд противоречий и конфликтов».



Рост напряженности, по мнению Кудрина, не приносит выгоды ни России, ни западным странам. Глава Счетной палаты отметил, что такая ситуация увеличивает риски для бюджетных систем и для инвесторов.

Кудрин также напомнил о своем опыте участия в международных переговорах в сфере экономики. «У нас были очень жесткие дискуссии по целому ряду финансовых секторов, условий работы, применения тех или иных взаимных стандартов, по открытию рынков. Какими бы жесткими ни были эти противоречия, мы находили развязки», – добавил он.

По его мнению, сейчас Россия «не использует все ресурсы и возможности в международных переговорах».

Ранее Кудрин заявил, что санкционные проблемы создают риски для роста экономики России и выполнения суперуказа президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что незаконная санкционная политика против России создает вызовы для роста экономики страны, однако руководство государства справляется с ними.