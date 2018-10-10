Песков согласился с Кудриным в важном вопросе

Сложившаяся международная ситуация, в том числе незаконная санкционная политика против России, создает вызовы для роста экономики страны, однако руководство государства справляется с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который на заседании правления РСПП в среду заявил, что санкционные проблемы создают риски для роста экономики России и выполнения суперуказа президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что «можно согласиться с точкой зрения (Кудрина), только (причиной является) не внешняя политика России, а международная обстановка, которая складывается».

Это «обстановка давления на Россию, принятия незаконных рестрикций, односторонние действия в торгово-экономической области, террористическая угроза».

Он указал, что все эти факты представляют собой «вызов с точки зрения наших планов по развитию страны», однако «до сих пор руководству удавалось достаточно успешно с этими вызовами справляться».

Также Песков поздравил с днем рождения Алексея Кудрина, которому в пятницу исполнилось 58 лет.

Кудрин заявил, что усиление санкций может серьезно помешать развитию России, а потому страна должна направить усилия на снижение напряженности в отношениях с другими государствами.