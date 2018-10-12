Путин выслушает разъяснения Болтона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства во вторник проведет встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Завтра президент примет Болтона. Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что московская встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей между президентами России и США. Болтон также встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.