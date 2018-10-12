Рядом с разрушаемым советским памятником в Польше оставили надпись с обещанием

Возле памятника советским солдатам в Польше, который демонтируют в Варшаве, по-польски написали: «Памятники не забудем. Боевое братство чтим».

Журналист Марина Ахмедова опубликовала в своем Facebook фото надписи, сделанной на польском языке под памятником Благодарности Красной армии в Варшаве, который разбирают местные власти.

«Огородили памятник, разбили, оставили. А кто-то пришел и на польском под ним написал – «Памятники не забудем. Боевое братство чтим», – написала Ахмедова.

Речь идет о памятнике, который расположен в Скарышевском парке. С прошлой недели ведутся работы по его демонтажу. При этом работы приостанавливали из-за того, что центральную плиту с изображением красноармейца извлечь не удалось – этот фрагмент монумента должны были передать музею «Проклятых солдат», в котором представлены экспонаты, связанные с антисоветским и антикоммунистическим подпольем.

Снос будет завершен до конца октября.

РИА «Новости» также сообщает, что неравнодушные жители высказывают свой протест. Так, на ограждение приклеили надпись «Гитлер капут!».