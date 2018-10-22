Украинский футболист объяснил, зачем устроил провокацию в Москве

Защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди, который показал российским болельщикам щитки в цветах украинского флага, в эфире телепередачи «ПроФутбол» объяснил мотивы своего поступка.

«Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора «Спартака» начали тыкать пальцами, руками, говорить «Иди сюда». Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом все и закончилось», – сказал Хачериди, передает «Советский спорт».

По его словам, после инцидента сын президента ПАОКа позвонил ему и выразил свое недовольство.

«Он говорил, что так нельзя, ведь его папа русский, а я, мол, показываю такое, проявляю неуважение. Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, просто показал, что я украинец и люблю свою страну», – отметил Хачериди.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал поблагодарить Хачериди.

В греческом футбольном клубе ПАОК уже объясняли провокационный жест Хачериди, который продемонстрировал болельщикам «Спартака» щитки в цветах национального флага.